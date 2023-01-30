Gerilimin arttığı bir dönemde Blinken Ortadoğu’da

Blinken gezisinin ilk durağı Mısır’da.



Yeni haftanın ilk gününde ABD Dışişleri Bakanı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ve Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’la görüşecek.



Blinken’ın ziyareti bölgede gerilimin arttığı bir döneme denk geliyor.



İsrail’de aşırı sağcı iktidar işbaşında ve ülkedeki yargı reformu planları İsrailliler tarafından demokrasiye zarar vereceği gerekçesiyle haftalardır protesto ediliyor.



Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu konusundaki en üst düzey diplomatı Barbara Leaf, Blinken'ın konuyla ilgili hem hükümet yetkililerini hem de hükümet dışından isimleri dinleyeceğini belirtti.



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırıda 7 İsrailli’nin hayatını kaybetmesi bölgede gerilimi de oldukça arttırmış durumda.



Saldırı öncesi Batı Şeria’daki İsrail operasyonunda 9 kişi hayatı kaybetmişti.



İsrail’deki görüşmelerinde Blinken’ın soğukkanlı olunması çağrısı yapması ve Washington’ın iki devletli çözüme bir kez daha vurgu yapması bekleniyor.



Blinken’ın İsrail’deki temaslarında Ukrayna’daki savaş ve İran’ın nükleer prorgamı da gündemde olacak.



Blinken, İsrail temaslarının ardından Batı Şeria’ya geçerek Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'la diğer Filistinli yetkililerle görüşecek ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.



Blinken’ın Kahire’deki temaslarında Leaf’ın açıklamasına göre Sudan, Libya gibi bölgesel konularda işbirliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklık güçlendirilecek.



Blinken’ın görüşmelerde Mısır’daki insan hakları konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.