DW'nin verdiğigöre, Mobil uygulaması aracılığıyla ev ve işyerlerine restoran yemekleri ve market ürünleri teslimatı hizmeti sunan İstanbul merkezli dağıtım şirketi Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın aldı.Getir şirketinden Cuma günü yapılan açıklamada, Berlin merkezli Gorillas şirketinin yaklaşık 1,2 milyar dolara (1,14 milyar euro) satın alındığı belirtildi.Şirketten satış sözleşmesinin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapılmazken, "Bu satın alma, sektöre olan uzun vadeli bağlılığımızı ve adanmışlığımızı teyit ediyor ve Getir'in sektörün konsolidasyonuna nasıl öncülük ettiğinin altını çiziyor" denildi.2021 yılının Mayıs ayından itibaren Almanya'da da faaliyet gösteren Getir, korona pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Almanya'da da büyük ilgi görmüş ve bu süreçte cirosunu büyütmeyi başarmıştı. Getir aynı yıl Almanya dışında İngiltere, Hollanda ve Fransa başkentlerinde de faaliyete geçmişti.Getir halen 32 binin üzerinde çalışanı ile dokuz ülkede faaliyet gösteriyor.Gorillas'ın ise yaklaşık 14 bin kişiyi istihdam ettiği belirtildi.Gorillas korona krizi sırasında güçlü bir şekilde büyümüş ancak daha sonra mali zorluklarla karşılaşmış, geçtiğimiz Mayıs ayında çok sayıda çalışanını işten çıkarmıştı.Devir işleminin ardından Gorillas çalışanlarının durumlarının ne olacağına ilişkin bir bilgi de verilmedi. Şirkette yönetim ve personel arasında çalışma koşulları ve işyeri işçi temsilciliği oluşturulması konularında sıkıntılar yaşanıyordu.