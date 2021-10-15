Samanyolu Haber /Ekonomi / Getir, İngiltere’de mahkemelik oldu /15 Ekim 2021 12:07

Getir, İngiltere’de mahkemelik oldu

Türkiye merkezli alışveriş platformu Getir, İngiltere'de mahkemelik oldu.

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Son dönemde elde ettiği fonlarla gündeme gelen ve Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’ya da açılan Getir, İngiltere’de mahkemelik oldu.

Şirket, birlikte çalıştığı reklam ajansı EML’ye, “Londra’daki taksilerde bizim reklamlarımız yerine rakiplerimizin reklamlarına yer veriyorlar” iddiasıyla dava açtı.

Enjoy Media ile çalışan Getir’in, anlaşmadan çok daha az sayıda taksiye reklam verdiğini öne süren Getir şirkete 671.328 İngiliz poundu dava açtı. Haberi duyuran İngiliz Financial Times gazetesi, “Bu dava anlık market alışverişi teslimat pazarında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gözler önüne seriyor. Birçok şirket müşterilerin dikkatini çekmek için dişe diş göze göz savaşıyor” yorumunu yaptı.

2015 yılında kurulan Getir, Ocak ayında Londra’da başlamıştı. Getir’in dava dilekçesinde şirketin Londra’daki ayağının Arzu Küfündür isimli reklamcının yönettiği Enjoy Media ile çalışmaya başladığı ve bu şirketin de Londra’daki ulaşım ağlarında reklamlar verebildiği kaydedildi.

2000 TAKSİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞLER

Fakat Getir’in bu reklam ajansının performansından memnun olmadığı belirtilirken, “Şirket çalışanları yaz aylarında 6 haftalık bir dönemde Londra’daki taksilerin 2000 fotoğrafını çekti. Bunlardan sadece 168’inde Getir’in reklamı vardı. Fakat anlaşmada 737 takside Getir reklamı olması gerekiyordu” ifadesi kayıtlarda yer aldı.

Mahkeme kayıtlarında Getir’in, “Enjoy Media doğrudan Getir’in rakipleri Gorillas ve Zapp’a yardımcı oldu” iddiası da yer aldı.

Enjoy Media’nın avukatı Ozan Aşkın ise iddialara yanıt vereceklerini ve şirketi savunacaklarını söyledi.
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