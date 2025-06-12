Samanyolu Haber /Gündem / Getir ve Bitaksi kullananlara büyük şok: Binlerce kişinin bilgileri çalındı /12 Haziran 2025 09:24

Getir ve Bitaksi kullananlara büyük şok: Binlerce kişinin bilgileri çalındı

Getir ve BiTaksi kullanıcılarına ait binlerce kişisel verinin izinsiz şekilde ele geçirilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şirketin eski yazılım mühendisi Ferhat Y.’nin, verileri çalıp karanlık ağlarda paylaştığı ve şirketin kurucusu Nazım Salur'a şantaj yaptığı belirlendi. Savcılık, 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi sistemlerine izinsiz erişilerek kullanıcı verilerinin çalındığı iddiası üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, Getir'de yazılım mühendisi olarak çalışan Ferhat Y.'nin sisteme sızarak binlerce kullanıcıya ait verileri ele geçirdiği ortaya çıktı.

3 BİNE YAKIN KİŞİNİN VERİLERİNİ ÇALDI
Sabah'ın haberine yer alan iddianameye göre, şüpheli Ferhat Y., 2023 yılı Şubat ve Mart aylarında kurumsal e-posta hesabını kullanarak 2 bin 890 kişinin kişisel bilgilerine ulaştı. Elde ettiği isim, adres, telefon, sipariş ve seyahat bilgilerini sosyal medya ile karanlık ağ platformlarında paylaşan Ferhat Y.’nin bu verileri kullanarak şirket kurucusu Nazım Salur’a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Yapılan teknik incelemelerde, sorgulama işlemlerinin doğrudan Ferhat Y.’nin kullanıcı hesabı üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şüpheli, savunmasında işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etse de bilirkişi raporları ve dijital deliller bu ifadeyi çürüttü. Ayrıca tehdit içerikli e-postalarda şirketin ödeme yapması gerektiğine dair örtülü mesajlar bulunduğu kayıtlara geçti.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ferhat Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “bilişim sistemine girme”, “kişisel verileri hukuka aykırı elde etme” ve “şantaj” suçlarını kapsayan maddeleri kapsamında 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, içeriden kaynaklanan siber tehditlerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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