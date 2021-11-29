Samanyolu Haber /Gündem / Getir ve Yemek Sepeti'nden kurye kararı /29 Kasım 2021 22:57

Getir ve Yemek Sepeti'nden kurye kararı

Teslimat hizmeti sunan Getir şirketi, zorlu hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Teslimat hizmeti sunan Getir şirketi, zorlu hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diger illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınız' rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YEMEKSEPETİ'NDEN AÇIKLAMA

Yemeksepeti'nin açıklamasında ise, "Yollardaki arkadaşlarımızın güvenliği en büyük önceliğimiz. İstanbul'daki hava koşulları normale dönene kadar Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'de saha ekibimizle yaptığımız teslimatlara ara verdik" denildi.

Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Getir ve Yemek Sepeti'nden kurye kararı Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:37