Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, şahsi Twitter hesabında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a dair Sözcü'de yayımlanan bir haberi, “Gevrek gevrek güler tabii.” diyerek paylaştı.





Sözcü'nün haberine göre, 2 milyarlık yatırımla kurulan Filyos Endüstri Bölgesi’ni yönetecek şirket, ihale yapılmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın tek imzasıyla belirlendi.





KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKASI DA TALİPTİ





Varank, başka talipli çıkmadığı için işi Tosyalı Holding'in şirketine verdiğini iddia etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, “Karabük Demir Çelik Fabrikası bu işe talipti. Kamuoyuna duyurulsaydı, başka talipliler de çıkardı. Projenin milletten gizlenerek 6 gün önce kurulmuş bir şirkete verilmesi kabul edilemez.” dedi.





Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğalgazın lojistik üssü olacak Filyos limanının yönetiminin de Tosyalı Holdinge verileceği iddia ediliyor.





VARANK, KIRIKKANAT'A HAKARET ETTİ: KENDİLERİNE GAZETECİ DİYEN TETİKÇİLER





Varank, şahsi Twitter hesabında Kırıkkanat’ın mesajını ilave ederek, “Kendilerine 'gazeteci' diyen, fakat yaptıkları tek iş tetikçilik olan her müfteriyle mahkemede hesaplaşıyorum. Yalan söylemek, iftira atmak bu kadar kolay olmamalı.” ifadelerini kullandı.





Bunun üzerine Kırıkkanat ise Varank’ı etiketleyerek, “Hodri meydan Sayın @varank ‘Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’ ne zaman kuruldu?” sorusunu yöneltti.















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