Samanyolu Haber /Dünya / Geyiğin midesinden 7 kilo plastik ve çöp çıktı /26 Kasım 2019 12:52

Geyiğin midesinden 7 kilo plastik ve çöp çıktı

Tayland'daki Khun Sathan Milli Parkı'nda ölü bulunan bir geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

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Yetkililer, 10 yaşında ve 200 kilogram ağırlığındaki geyiğin gastrointestinal tıkanma ve ilerleyen yaşı sebebiyle ölmüş olabileceğini açıkladı. Ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı.

Sputnik'in 'Coconuts.co' sitesinden aktardığı habere göre, yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı.

Milli Park Müdürü Kriengsak Thanomphan, insanların neden olduğu hayvan ölümlerine dikkati çekerek "Kısa, orta ve uzun vadede plastik atıklarla ilgili önlem almalıyız" çağrısında bulundu.

İlk önlem olarak bölge halkının parktaki çöpleri temizleyebileceğini belirten Kriengsak, orta vadede park yönetiminin atık politikası benimsemesi ve uzun vadede park ziyaretçilerine eğitici bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan parktaki plastik atıklar, ilk olarak geçen yıl aralıkta bir filin dışkısında plastik bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Yaklaşık 3 ay önce de ülkenin en büyük milli parkında midesinde 3 kilogram plastik atık bulunan geyik ölü bulunmuştu.

'Plastik kirliliğiyle mücadele' çalışmaları kapsamında, Haziran 2018'de ülkedeki 154 milli parkta, plastik poşet ve strafor kullanımı yasaklanmıştı.

Tayland hükümeti, bu ay başında tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik karar almıştı.
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