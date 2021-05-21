Gezi Davası yeniden başladı

Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına karşı sanıkların beyanlarını sordu. Avukat Can Atalay, “Bozma kararı sonrasında serbestlik ilkesi esas. Siz biraz evvel bozma kararına uymak zorundayım dediniz. Uyabilirsiniz ancak bozma sonrası serbestlik ilkesi gereği beraat kararı verebilirsiniz” dedi.







Kavala’nın Gezi davasında beraat etmesine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisini hatırlatan Can Atalay, “Yargıya bu kadar açık müdahale varken biz bu memlekette yaşayamayız. Biz hakkınca beraat istiyoruz” diye konuştu.







Tayfun Kahraman ise, “Bu dosyada hukuka dayanan ve hukuki olarak kabul edilecek hiçbir delil bulunmadığı halde ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyoruz. Gezi direnişine katılan herkes bizim nezdimizde yargılanıyor. Bu kabul edilemez. Daha önce heyetinizce verilen beraat kararında ısrarcı olmanızı ve birleştirme kararına muvafakat vermemenizi talep ediyorum” diye konuştu.





Mücella Yapıcı da bozma ilamını reddettiğini belirterek beraatini talep etti.





“ASIL GEREKÇE, DAVALARI BİRLEŞTİRMENİN ÖNÜNÜ AÇMAK”





Osman Kavala da beyanında şunları kaydetti:





“Bozma kararında ne beni ne diğer suçlananları suçla ilişkilendirecek bir öge bulunmuyor. Asıl gerekçe farklı davaları birleştirmenin önünü açmak. Anladığım kadarıyla bu siyasi davalarda algı yaratmak için elverişli bir yöntem. Beraat kararının bozulması davaların birleştirilmesi için atılan bir adımdır. Davaların birleştirilmesi de 8 yıl önce algı yaratmak için hazırlanmış ama mahkemelerin verdiği beraat kararıyla inandırıcılığını kaybetmiş bir senaryoyu canlandırma teşebbüsü olacaktır.”







