İlginç: O hesap bir gün sonra kapandı!

Gezi Davası'na bakan İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk’in, “Benim hesabım yok, bana ait değil.” dediği Twitter hesabı duruşmadan bir gün sonra kapandı.





2013 yılı mayıs-haziran aylarında Gezi protestoları esnasında polisin attığı biber gazı kapsülü ile yaralanan ve hastanede hayatını yitiren Berkin Elvan’a “terörist” denilen mesajı beğenen hesabın Perk'e ait olduğu iddia edilmişti.





HSK, GEZİ DAVASI'NA BAKAN MAHKEME İÇİNDE YENİ HEYET TEŞKİL ETTİ





28 Ocak'ta Gezi Davası duruşmasında söz konusu Twitter hesabı avukatlar tarafından gündeme getirilmişti.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tutuklu işadamı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi davasına bakan mahkemenin yapısında değişikliğe gitmişti.





Aynı mahkeme bünyesinde ikinci bir heyet teşkil edilerek Gezi Davası yeni heyete tevdi edilmişti. Heyetin başkanlığına da Galip Mehmet Perk getirilmişti.





Gezi Davası'nın son duruşmasından önce, Twitter’da Galip Mehmet Perk adıyla açılan hesapla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetimindeki çok sayıda ismin takip edildiği ve bu isimler tarafından da takip edilen hesabın sahibinin, Gezi eylemlerinde gaz fişeği ile vurularak yaşamını kaybeden Berkin Elvan için “terörist” denilen paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.





DURUŞMADAN BİR GÜN SONRA TWITTER HESABI KAPATILDI





Bu iddia, Gezi duruşmasında Perk’e soruldu. Avukatlar söz konusu paylaşıma işaret ederek, hesabın Perk’e ait olup olmadığı sorusunu yöneltti. Perk ise “Benim hesabım yok, bana ait değil.” diyerek hesabın kendisine ait olduğunu iddiasını reddetti.





Duruşma günü açık olan söz konusu hesabın, duruşmadan bir gün sonra kapatıldığı ortaya çıktı. Twitter’da Galip Mehmet Perk hesabıyla ilgili arama yapıldığında artık, “sonuç bulunamadı” cevabı geliyor.





AİHM'İN "TAHLİYE EDİN" KARARINA RAĞMEN TUTUKLULUĞA DEVAM!





Gezi davasının son duruşmasında, AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ederek, Kavala’nın serbest bırakılmasını istemesine rağmen tahliye talebi, bir önceki duruşmada olduğu gibi yine mahkeme tarafından reddedildi.





HSK’nin, AİHM kararlarının uygulanması zorunluluğuna işaret ederek, bu durumun hakimlerin terfisinde esas alınacağına yönelik ilke kararına rağmen, Perk’in başkanlık ettiği heyet, Kavala’nın tahliye talebini, AİHM kararının kesinleşmemesini gerekçe göstererek geri çevirdi. Heyet, böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen bir önceki duruşmada da aynı gerekçeyle tahliye talebini reddetmişti. Adalet Bakanlığı’nın AİHM kararının tercümesini de mahkemeye göndermiş olmasına rağmen, Kavala halen cezaevinde.