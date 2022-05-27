Samanyolu Haber /Gündem / Gezi davasında 'Çarşı' ile ilgili yeni gelişme /27 Mayıs 2022 22:08

Gezi davasında 'Çarşı' ile ilgili yeni gelişme

Gezi olayları sırasında eylemlere katılan Beşiktaş'ın Çarşı grubu mensuuplarının yargılandığı dava ertelendi.

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Gezi eylemleri sırasında gösterilere katılan Beşitakş'ın Çarşı grubuna mensup 35 kişinin yargılandığı davanın yeni duruşması yapıldı

Evrensel'de yer alan habere göre Gezi parkı eylemlerine ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 9 kişi ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan avukatlar, davanın uzatılmamasını ve derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, ulusal haber ajanslarına yazı yazılarak, Gezi eylemleri sırasında Beşiktaş'ta bulunan dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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