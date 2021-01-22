Samanyolu Haber /Gündem / Gezi davasında verilen beraatler bozuldu /22 Ocak 2021 16:49

Gezi davasında verilen beraatler bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

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Haziran 2013'teki Gezi Parkı Olaylarından yıllar sonra, Osman Kavala dahil 16 kişi hakkında ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.

Savcı, üç ismin “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçunu işlediğini öne sürmüştü. Mütalaada ayrıca, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan yurt dışında bulunan davanın diğer sanıkları Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi’nin dosyalarının ayrılması istenmişti.

Davanın 18 Şubat 2020’deki karar duruşmasında dokuz kişi beraat etmiş, bu yedi kişinin dosyası ayrılmıştı. 
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