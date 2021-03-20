Çıplak arama ilk kez işkence olarak iddianameye girdi

AKP’lilerin ısrarla reddettiği çıplak arama tartışmaları gündemde yerini korurken, Gezi olayları sırasında çıplak aramaya maruz kalan Eski Mimarlar Odası Başkanı Mücella Yapıcı’nın şikayeti iddianameye dönüştü.

ÇIPLAK ARAMA İLK KEZ İDDİANAMEYE GİRDİ Eski Mimarlar Odası Başkanı, Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, 8 Temmuz 2013’te Taksim Dayanışma Platformu’nun temsilcileri ile birlikte gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün gözaltında tutulan ve çıplak aramaya maruz kalan Yapıcı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, 8 yıl önce konuyla ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet’e konuşan Eyüboğlu, iddianamenin hazırlanmasının 8 yıl sürdüğünü hatırlatarak, “Gözaltında çıplak arama ilk kez bir iddianameye girdi. Cezaevlerinde çıplak arama uygulamasının Türkiye’de raporlara konu olduğunu biliyoruz, hatta AİHM kararları var. Gözaltında çıplak arama sürekli olarak gündemde olsa da yargılama konusu olmuyordu şimdiye kadar” dedi.

ÇIPLAK ARAMA YAPANLAR İŞKENCE SUÇUNDAN YARGILANACAK Çıplak aramanın hangi maddeden yargılanacağının da önemli olduğuna dikkat çeken Eyüpoğlu, “Çıplak aramanın yargılanması önemli ancak hangi maddeden yargılama konusu olduğu da önemli. Bu iddianamede TCK’nin 94’üncü maddesinde yer alan işkence suçlamasına konu oldu. Yani işkence ve çıplak aramanın aynı iddianamede yan yana gelmesi de kıymetli. Açıldığı zaman haksız arama gibi çok önemli olmayan maddelerden açılıyordu” dedi.







AKP’Lİ ÖZLEM ZENGİN’İN SÖZLERİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK

AKP’li Özlem Zengin’in sözlerine tepki gösteren Eyüboğlu, “Çıplak arama yoktur deyince gerçek değişmiyor. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltılara bir avukat olarak eşlik ettim ve orada da çıplak arama yaşandı. Özlem Zengin’in sözlerinin hiçbir önemi yok” diye konuştu. Eyüboğlu, “Beraat ya da etkisiz cezalar çıkarsa çıplak arama bu sistematikliğiyle devam edecek. Davaya sahip çıkılmalı” dedi.





3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Mücella Yapıcı’ya uygulanan çıplak aramayla ilgili TCK’nın 94’ncü maddesinde düzenlenen işkence suçundan dava açıldı. TCK’daki işkence suçunda zaman aşımı bulunmazken, madde 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 94. madde şöyle: “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”





SİZ DE HİÇ UTANMA YOK MU?

Gezi Parkı davasında yargılana Mücella Yapıcı, Özlem Zengin’in “Çıplak arama yoktur” sözlerine sosyal medyadan tepki göstererek, “Öyle mi? Siz de hiç utanma arlanma yok mu? Bir parkı savundum diye beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım…Açtığım dava hala devam ediyor…Susun bari…” dedi.