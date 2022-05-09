Samanyolu Haber /Gündem / Gezi davasından ceza alanlar konuştu: Konu biz değiliz /09 Mayıs 2022 09:56

Gezi davasından ceza alanlar konuştu: Konu biz değiliz

Gezi davasında hapis cezası alan yedi kişi, Bakırköy ve Silivri cezaevlerinden mesaj yolladı: “Konu bizler değiliz! Asıl mesele güzel ülkemizde insanlık, vicdan, adalet ve hukuktan en asgari düzeyde dahi bahsedilip bahsedilmeyeceğidir.”

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Diken'deki habere göre, Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Bakırköy ve Silivri cezaevlerinden yollanan mesajda başta çocukları polis şiddetiyle ölen ‘Gezi Anneleri’ olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.


Mesajda şunlar yazıldı: “25 Nisandan beri seslerini seslerimize katan; adaletsizliğe, kuyruklu yalanlara, hukuk tanımazlığa itiraz eden milyonlarca insanımız umudumuza umut, gücümüze güç kattı. Önceki dönem cumhurbaşkanlarından, kendi elleriyle poster yapan gençlere; siyasal parti genel başkanlarından, sosyal medyada itirazlarını dillendirenlere; konuyu gündemde tutan basın emekçilerinden, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerine; aydın, sanatçı ve yazarlardan konuya kulak kabartan tüm insanlara selam ve teşekkür ederiz.

Konu bizler değiliz! Asıl mesele güzel ülkemizde insanlık, vicdan, adalet ve hukuktan en asgari düzeyde dahi bahsedip bahsedilmeyeceğidir. Ya kin ve kibir baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak. Biz adaleti, kardeşliği, vicdanı, özgürlüğü ve tabii ki Gezi’yi savunacağız.”

Mesaj, Nazım Hikmet’in ‘Davet’ adlı şiirinden şu dizelerle son buldu: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim…”
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