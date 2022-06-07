Samanyolu Haber /Gündem / Gezi davasıyla ilgili yeni gelişme /07 Haziran 2022 19:38

Gezi davasıyla ilgili yeni gelişme

Gezi olayları sonrasında devam eden dava ile ilgili açıklanan kararın ardından gerekçeli kararın da duyurulduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddialar kapsamında görülen davada gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'ya, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in de 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Kararda, Kavala'nın "George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün ülkedeki temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi eylemlerini organize ettiği" ifadeleri yer aldı.

Gerekçeli kararda, Kavala'nın, Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması'nda 'resmi olarak üyeliği bulunmasa da alınan kararların ona danışılmadan alınmadığı' öne sürüldü.

Kavala'nın, TCK 312. maddesinde belirtilen, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettiği konusunda vicdani kanaat getirildiği"ne karar verildi.
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