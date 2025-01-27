Gezi dosyası derinleşiyor: İki oyuncuya şok suçlama, soruşturma başlatıldı

OYUNCULAR İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI
Öte yandan, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.