Gezi dosyası derinleşiyor: İki oyuncuya şok suçlama, soruşturma başlatıldı





OYUNCULAR İFADE VERDİ





HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı.Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Öte yandan, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.