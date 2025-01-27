Samanyolu Haber /Gündem / Gezi dosyası derinleşiyor: İki oyuncuya şok suçlama, soruşturma başlatıldı /27 Ocak 2025 22:19

Gezi dosyası derinleşiyor: İki oyuncuya şok suçlama, soruşturma başlatıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

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ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

OYUNCULAR İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Öte yandan, Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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