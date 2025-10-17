Gezi Parkı ihaleye çıkıyor

Gezi Parkı 2021 yılında İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.



Gezi Parkı, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından “ticari işletme” vasfıyla kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.



Gezi Parkı, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından “ticari işletme” vasfıyla kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Kira bedeli 600 bin TL



Halk TV’nin haberine göre ihale, 28 Ekim’de Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde açık teklif usulüyle yapılacak.



3 yıl süreyle işletmeye verilecek parkın kira bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi.



TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2021 yılında yapılan devrin hukuka aykırı olduğunu savunarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. İBB de parkın kamu niteliğini koruması gerektiğini belirtmişti.



Açılan dava sonuçlanmadan ihaleye çıkması tartışmalara neden oldu.