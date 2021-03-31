Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ekrem İmamoğlu, KRT TV’de Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na ait bir mülkün son halini ekranlara taşıdı.





Mülkün Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na ait 2. Beyazıt Cami Hünkar Kasrı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:











* Burası 10 yıldır böyle. 10 yıl önce yangın geçirdi. Burası vakfın mülkü. Hani diyorlar ya, ‘Biz ecdat malına sahip çıkıyoruz, kültür varlığına sahip çıkıyoruz, o kanun gereği aldık diye’. Görüyor musunuz halini? Özel bir yapıdır. Ta 2 Beyazıt döneminde yapılma bir yapıdır.









* Şu hale bakar mısınız? Şimdi yarın çıkıp diyecekler ki, ‘İhale yaptık, yapacağız’. Unuttukları bütün ecdat eserlerini harekete geçiriyoruz.





* Nerede bir eksiklik görüyoruz, ‘Hemen, derhal’ diyoruz. Mezarları unuttular. Mezarları, şehitlikleri tek tek temizlettiriyoruz. Kimse bize hikaye anlatmasın.





* Bu anlayış akıl tutulması. Gezi Parkı’na olan tavır. Aynı şeyi Galata Kulesi’ne yaptılar.





Görüntülerde söz konusu mülkün iç kısımlarının ağır tahribata uğradığı görülüyor.