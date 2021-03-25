Gezi Parkı öyle bir vakfa devredilmiş ki...

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı son günlerin en dikkat çeken vakfı oldu. Çünkü Gezi Parkı'nın yanı sıra, Şişli Etfal Hastanesi, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı da bu vakfa devredildi







Ne var ki Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’nın ‘mazbut vakıf’ statüsünde olduğu belirtildi. Mazbut vakıflar, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş, yönetimi bugüne kadar ulaşamamış, arşivlerde kayıtları bulunan vakıfları kapsıyor. Yani kağıt üstünde var, ancak fiili olarak artık yok.





Sözcü'nün haberine göre Taksim Gezi Parkı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’nın yaşamayan, sadece arşiv kayıtlarında bulunan ‘mazbut vakıf’ statüsünde olduğu belirtildi. Şişli Etfal Hastanesi, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı da bu ‘arşiv vakfı’na devredilmişti.







Taksim Gezi Parkı, geçen hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi. Park parselleri, 12 Mart 2021 tarihi itibari ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildi.





İBB devir işlemine karşı dava açmaya hazırlanırken söz konusu vakfın yönetimi ve faaliyetleri merak konusu oldu.







VAKIFLAR'IN BÜNYESİNDE





Gezi Parkı ile birlikte Şişli Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı'nın da devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı, “mazbut vakıf” statüsünde. Mazbut vakıf, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş, yönetimi bugüne kadar ulaşamamış, arşivlerde kayıtları bulunan vakıfları kapsıyor. Bu vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstleniliyor. Merkezleri, tabelaları, yönetim kurulları ve hiçbir faaliyeti bulunmayan bu vakıflar, sadece kağıt üstünde varlar.





Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, ‘mazbut vakıflar’ şöyle tanımlanıyor: “5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflara “Mazbut Vakıf” denilmektedir.”





53 BİN MAZBUT VAKIF VAR





Vakıf uzmanı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bu statüde 53 bin vakfın bulunduğunu belirterek “Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu vakıflar aracılığı ile elde ettiği gelirin ne kadarını hayır işlerinde kullanıldığını sormak lazım” dedi. Polat, devir işleminin de yasaya uygun olmadığını söyledi.





Polat, “Yasa maddesinin işletilebilmesi için vakıf yoluyla kurulması ve vakıf kültür varlığı olması gerekir. Gezi Parkı, Beyazıt döneminde boş arsaydı. 3. Selim döneminde kiralanarak Topçu Kışlası yapıldı. Topçu Kışlası da vakıf tarafından yapılmadı” dedi.