Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Parkı'na 9 yıl sonra yine polis bariyeri kondu /31 Mayıs 2022 16:13

Gezi Parkı'na 9 yıl sonra yine polis bariyeri kondu

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümü nedeniyle Taksim'e çağrı yapıldı. Eylem öncesi Gezi Parkı'na polis bariyerleri çekildi.

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Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 9. yıl dönümü nedeniyle eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talep ederek ve “Karanlık gider, Gezi kalır!” diyerek bugün saat 19.00’a Taksim’e çağrı yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre dayanışmanın sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, ''Taksim Dayanışması olarak, içinden geçtiğimiz ve muhatabı olduğumuz bu sürecin farkında olarak tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ses olmak, Gezinin tarihinin açıkça çarpıtılarak yeniden yaratılmasına izin vermemek, Gezide ve sonrasında kaybettiğimiz canlarımızı anmak ve topyekûn adalet talebini yükseltmek için herkesi, tüm Türkiye’de ve dünyada bulundukları her yerde 31 Mayıs’a sahip çıkmaya çağırıyoruz'' denildi.



Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrının ardından bugün Gezi Parkı girişine polis bariyerleri çekildi.
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