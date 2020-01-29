Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Parkı'nda o ağaçlar sökülecek /29 Ocak 2020 21:55

Gezi Parkı'nda o ağaçlar sökülecek

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda kuruyan bazı ağaçların sökülerek yerine yenilerinin dikileceği açıklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.

Gezi Parkı'ndaki kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Geçen günkü rüzgarda bir hanımefendi zarar gördü. O yüzden kesilmesi ve yerine yenilerinin dikilmesi de iyidir. Geçen gün birinin kafasına düştü, böyle durması iyi bir şey değil" dedi. Çocukluğunun Gezi Parkı'nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, "70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler" ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gezi Parkı'nda o ağaçlar sökülecek Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:05:47