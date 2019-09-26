Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Parkı'nda sabahlayacaklar! /26 Eylül 2019 23:03

Gezi Parkı'nda sabahlayacaklar!

2013 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ağaçları kesip yerine alışveriş merkezi yapmak istediği Taksim Gezi Parkı deprem tehlikesi sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen binlerce kişiyi bağrına bastı.

İstanbul depreminde panik anları!

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da bugün Türkiye saati ile 13:59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin şoku sürüyor. 

Artçı depremlerin yer yer hissedildiği İstanbul'da "gece büyük deprem olabilir" dedikodusu sosyal medyanın da etkisi ile hızla yayıldı. 

Herhangi bir resim açıklama yapılmamasına rağmen pek çok kişi geceyi arabasında ya da evinin yakınındaki açık alanlarda geçiriyor. 

2013'TEN SONRA GEZİ PARKI'NDA YİNE MAHŞERİ KALABALIK
 
Taksim Meydanı'nın hemen yanındaki Gezi Parkı'nda 2013'ten bu yana ilk defa binlerce kişi toplandı. 

Binlerce kişi bu sefer eylem için değil, deprem tehlikesi geçene kadar barınmak için Gezi Parkı'na akın etti. 

Geceyi parkta geçireceğini belirten halk, İstanbul'da bugünler için tahsis edilen deprem toplanma alanlarının niçin imara açıldığının cevabının verilmesini istedi. 

26 EYLÜL 2019, GEZİ PARKI: 2013 yılı mayıs-haziran aylarında yüz binlerce kişi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Gezi Parkı'ndaki ağaçları kesip yerine alışveriş merkezi inşa etmek istemesine karşı protesto gösterileri düzenlemişti. Uğruna 20'ye yakın kişinin can verdiği Gezi Parkı bugün deprem korkusundan eve giremeyen binlerce İstanbulluyu bağrına bastı. 

"İYİ Kİ GEZİ PARKI'NI YOK ETTİRMEMİŞİZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ağaçları kesip oraları yok ederek yerine alışveriş merkezi ve rezidanslar yapılmak istenen tek alan Taksim Parkı ve Taksim Meydanı. Eee bak neye mecbur kaldınız.. İyi ki oraları yok ettirmemiş İstanbul halkı değil mi?" ifadelerini kullandı.
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