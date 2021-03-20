Gezi Parkı'nın mülkiyeti İBB'den alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin İBB’den alınarak “Sultan Beyazıt Vakfı”na geçtiğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “2008’de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin mülkiyeti, ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçti” denildi.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescil edildiği ifade edildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





“2008’de yapılan kanuni düzenleme ‘Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur’ ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008’den 2019’a kadar 647 eser, 2019’dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir.”





Devir işlemleri ise Vakıflar Kanunu 30. maddesine dayandırıldı. Vakıflar Kanunu 30. Maddesi ise şöyle:





“Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.”





İBB’DEN AÇIKLAMA YOK





Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne henüz resmi bir bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Diğer yandan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstererek “Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den Saray’a devredilmiş. Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak Gezi’yi savunmaktan hep gurur duyduk, bundan sonra da duyarız!” ifadelerini kullandı.





MUHCU: İZAHI YOK





Eski Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da Gezi Parkı’nın devredilmesi kararının hukuki tartışmalara sebep olacağını söyledi. Muhcu, “İBB bu hizmeti yapacak donanıma, kadroya ve birikime sahipken bu arazinin devredilmesinin hukuken ve mantıken izahı mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum hayata geçtiği takdirde; Gezi Parkı konusunda birtakım kaygı verici amaçlar güden bir siyasi bir anlayışla karşı karşıya kalacağız demektir” dedi.