Samanyolu Haber /Gündem / Gezici Araştırma'dan ezber bozan açıklama: Muhalefet zafer havasına erken mi girdi? /10 Mart 2023 18:43

Gezici Araştırma'dan ezber bozan açıklama: Muhalefet zafer havasına erken mi girdi?

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 'yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğini' bildirdi. Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceği yönünde anket yaptıklarını da dile getiren Gezici, seçmenin inancının iktidardan yana olduğunu kaydetti.

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Gezici programda, son oy oranları ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin seçmene yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MURAT GEZİCİ: MUHALEFET GEÇ KALDI
Muhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, anketlere yansıyan verileri şöyle aktardı:

"Muhalefet felaketin büyüklüğünü gördü; devletin bu işin içinden çıkamayacağını öngördü ve ‘seçim ertelenmesin’ dedi. Son 1 hafta, 10 gündür iktidarın oylarının depremden sonra çok düştüğü algısı kurulmaya çalışılıyor. Aslında böyle bir durum olmadığını da ifade edebiliriz. Devlet o bölgede çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgede yaklaşık 350 bin kişinin oturacağı konutların sözleşmesini yaptı, temelini atıyor. İfade etmek istediğim; bu kadar hızlı bir çözüm beklemiyordu muhalefet. Ben şunu gördüm; depremde seçmen kulak kabartmış bir şekilde muhalefeti dinlemek istedi. Fakat aradığını bulamadı. Salı günü ana muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu depremle ilgili çözüm yollarını anlatacak. Yaklaşık 40 gün sonra. Bu çok geç bir süre. Muhalefet deprem konusunda sınıfta kalmış diyebiliriz. O yüzden depremle ilgili kamuoyundan beklenti oyların düşmeseydi. Ama böyle bir durum yok. Depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az."
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