Gezici'nin son anketi: 'Ekonomik kriz var, AKP ülkeyi yönetemiyor

14 ilde bin 896 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankette verilen yanıtlardan çıkan sonuçları Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici değerlendirdi.

Katılımcılar, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” yönündeki soruya kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 36,6 AKP, yüzde 26,2 CHP ve yüzde 10,2 ise HDP yanıtını verdi. Verilen yanıtlara göre ittifaksız halde seçimlere gidilmesi halinde yüzde 9,6 ile İYİ Parti ve yüzde 8,8 ile MHP Meclis’e giremiyor. Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 6,6 olarak çıkıyor. Yüzde 2’lik bir kesim ise diğer partilere oy vereceğini söylüyor.

AKP’ye oy vereceğini söyleyen kesimin yüzde 48’i, 44 yaş üstünü oluştururken, 18-27 yaş arasında ise AKP sadece yüzde 13,9’luk kesimden oy alıyor. 18-27 yaş arasındaki seçmenlerden yüzde 37,4 CHP’ye oy vereceğini söylerken, onu yüzde 33,3 ile DEVA Partisi izliyor.













Yeniden Refah Partisinin alacağı oyların yüzde 95’ini AKP’den alacağı görülürken bunda Fatih Erbakan soyadı ve Milli Görüş geleneğinin etki ettiği düşünülüyor.





AKP’nin ülkeyi doğru yönetip yönetmediği yönündeki soruya ise yüzde 47,5’lik kesim “Yönetemiyor”, yüzde 40 ise “Yönetiyor” yanıtını verdi. MHP’ye oy verenlerin yüzde 41,6’sı da AKP’nin ülkeyi iyi yönetemediğini söylüyor. “Erdoğan’ın liderliğindeki yönetimi nasıl görüyorsunuz” yönündeki soruya ise ankete katılanların yüzde 38,5’i “başarılı”, yüzde 38,2 ise “başarısız” cevabını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 28 olurken, partisinin oy oranın üzerinde kaldığı görülüyor.









Ankete katılanlara Türkiye ekonomisinin nasıl olduğu yönünde soru yöneltildi. Yurttaşların yüzde 69,72’si ekonominin “kötü” olduğunu söylerken, yüzde 21,1’i ise “iyi” olduğunu belirtti. AKP seçmeninin yüzde 42,9’u “ekonomi kötü” derken, MHP seçmeninin de yüzde 65,5’i ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. “Ülkenin öncelikli sorunu nedir” sorusuna ise yurttaşların yüzde 58,6’sı ekonomi, yüzde 58 ile “pandemi” yanıtını verdiği görülüyor.













Ankete katılan yurttaşlara hayatlarından memnun olup olmadığının sorulması üzerine çoklu yanıt sistemiyle verilen cevaplarda yüzde 61’i “kaygılı”, yüzde 39,2’si “mutsuz”, yüzde 24,4’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” dedi





Ankete katılanların pandemiye karşı alınan tedbirler içinde en çok yüzde 74,5 ile açık alanda sigara yasağına destek verdiği görüldü.





AKP içerisinde Erdoğan’dan sonra en beğenilen isim yüzde 26,8 ile Süleyman Soylu oldu.





CHP’de ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından ikinci sırada yüzde 21,9 ile Ekrem İmamoğlu yer alıyor.





MHP’de ise Devlet Bahçeli’den sonra beğenilen isimler arasında Semih Yalçın, Saffet Sancaklı.





Ankete göre Türkiye’de lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra yüzde 14,8 oran ile Mansur Yavaş geliyor. Yavaş’ı yüzde 12,6 ile İmamoğlu, 9,7 ile Akşener, 9,4 ile Soylu, 8,6 ile Kılıçdaroğlu, 7,6 ile de Selahattin Demirtaş takip ediyor.





Yurttaşlara sorulan ülke “Başkanlık sistemi mi” yoksa “Parlamenter sistem mi” sorusuna yurttaşların yüzde 50,9’u “Parlamenter sistem”, yüzde 35,4’ü ise “Başkanlık sistemi” yanıtı verdi.













Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici ise seçimin seyrini ekonominin belirleyeceğini söyledi.





Gezici, “Seçmen kitlesinin büyük bir bölümü, ekonomik sorunlar yaşıyor. Gelecek ile ilgili kaygılar, umutsuzluklar, hayal kırıklıkları taşıyor. Seçmenler nezdinde ekonominin alarm vermesi, onların mevcut hükümetin izlediği ekonomi politikasına eleştirel bir şekilde bakmasına neden oluyor. Dolayısıyla bugün seçmen nezdinde AKP hükümetinin ekonomi ile ilgili izlediği politikalar kırık not almış gibi görünüyor” dedi.





Siyasetin izlediği güzergahın öfkeyi, kaygıyı, umutsuzluğu normalleştirdiğini kaydeden Gezici, “2010 sonrası seçmen profili, yeni dünya düzeniyle uyumlu olarak kayda değer bir değişim geçirdi. Yaptığımız araştırmalarda öncelikle genç ve orta kuşağın ideolojik oluşumlar ile arasına bir mesafe koyduğunu gözlemliyoruz. Milliyetçilik, İslamcılık, Atatürkçülük gibi bir takım ideolojik oluşumların insanları ayırdığını; oysa esas ihtiyaç duyulanın demokrasi, ifade hürriyeti, insan hakları, adalet, çevrecilik, cinsiyet ve sınıf eşitliği gibi değerler olduğu ifade ediliyor. Türkiye siyasetinin paradigmasını bu değerlerin oluşturmasını talep ediyorlar. Diğer bir deyişle ana akım Türkiye siyasetinin değişim yaratamadığını, klasikleşerek mevcut sorunlara çözümler üretemediğini savunuyorlar. Siyasetçilerin, gerçek sorunları ertelediğini, görmezden geldiğini ifade ediyorlar. Siyasetin gerçek sorunlara sahte yanıtlar vermesini istemiyorlar” diye konuştu.





Ankete göre Erdoğan ile kabinesi arasında bir boşluk olduğunu kaydeden Gezici, “Kabine için Erdoğan’dan kopuk, onun beklentilerine ve vizyonuna uyumlu olmadığı düşüncesi ön plana çıkıyor. Seçmen, Erdoğan’a onay verirken, mevcut kabinesine onay vermiyor. Bu durum hükümete yönelik bir kabine değişikliğine dair önemli ipuçları sağlıyor” yorumunu yaptı.













Gezici alternatif bir söylem üreten partinin seçimleri kazanabileceğini belirtti;







"Ne iktidar ne de muhalefet ideolojiyi değil, değerleri rehber alan seçmenleri kazanmak için alternatif bir şey söylemiyor. AKP’ye 2018’de oy veren gençlerin ve kadınların bir milyon 650 bini CHP’ye oy verebilirim diyor. MHP’ye oy verenlerin 1 milyon 100 bini de CHP’ye oy verebilirim diyor. İktidarın da ve aslında muhalefetin de önünde bir yol ayrımı var: Seçimlere giden yolda eski usul siyasete devam mı edilecek yoksa değişen seçmen profili ve tercihleri gözetilip mevcut siyaset dönüştürülerek bir başka siyaset biçimi mi oluşturulacak? Bu, Türkiye siyasetinde önemli bir mesele olacak.”