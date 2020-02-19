Samanyolu Haber /Gündem / ''Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, dün beraat ettirmeye çalıştılar'' /19 Şubat 2020 12:47

''Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, dün beraat ettirmeye çalıştılar''

Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dün Gezi Parkı davasından beraat ettirilen ve sonra aynı gün tekrar gözaltına alınarak cezaevinden çıkışına izin verilmeyen Osman Kavala hakkında konuştu

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Erdoğan Gezi Davasındaki beraat kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı" diyerek, "Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, dün beraat ettirmeye çalıştılar" ifadesini kullandı.

"Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa gafildir ya da bu ülkenin düşmanıdır." şeklinde konuşan Erdoğan ayrıca "Gezi olayı devleti hedef alan bir saldırıydı. Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik, Gezi'de başaramadıklarını, 15 Temmuz'da denediler... 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin aslında devamıydı ham dolsun bu saldırıyı da milletimizle birlikte boşa çıkarttık." dedi.
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