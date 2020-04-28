Gezmeyi çok seven Almanlar için bu yıl yurt dışı tatili çok zor...

Almanlar tatilllerini yurt dışında geçirmeyi seviyor. Almanya Çin’in ardından dünyanın en çok yurt dışı seyahati yapan ülkesi konumunda . Pek çok tatilci Almanya içini tercih etse de pek çokları için tatil güneş kum ve deniz demek. Dolayısıyla Almanların en çok tercih ettikleri yerler Akdeniz ülkeleri. Başta Mallorca olmak üzere İspanya uzun yıllardır Alman tatilcilerin istikametindeki ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor ve onu İtalya ve Türkiye takip ediyor. Türkiye'ye gelen turistlerin çoğunluğu da Almanlar oluşturuyor.





Ülke içinde deniz turizmi için pek seçenek olmasa da Bir çok Almanyalı için Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarına, Alplere ve Alp Dağları’nın eteklerindeki göllerle kaplı bölgeler iyi bir alternatif .





Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa içinde bile yaz tatilinin korona krizi nedeniyle bu yıl zor olduğu mesajını verdi.





Bakan Maasîn açıklamasının ardından Hükümet yetkilileri de bemzer mesajlar verdi . Federal hükümetin turizmden sorumlu danışmanı Thomas Bareiss, bu yaz Almanya içinde tatili olasılık dahilinde görürken, uzak bölgelere tatilin ise mümkün olamayacağını söyledi. Bareiss, dünya genelinde turistler için önlemlerin çok az gevşetileceğini tahmin ettiğini belirtti. Büyük bir ihtimal Uzak bölgelere yapılacak turistik geziler ve tatillerin bu yıl tamamen iptal ediecek. Almanya en azından iç turizmi aça bilmek için yeni tedbirler almayı planlıyor.

Tesislerde Personelin düzenli şekilde testlere tabi tutulması, odaların ve otelin sürekli dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafenin korunması önlemler arasında sayılabilir. Ayrıca otelde ve sahilde havlu verilmemesi de önlemlerin başında geliyor. Hükümet yetkilileri 'İnsanların şimdiye kadar alınan tedbirlere ve yapılan önerilere uymasını memnuniyetle karşılıyor





‘KÜÇÜK TATİL EVLERİ VAR’

Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner de ülkedeki aktüel durumdan dolayı insanların yurt dışı yerine tatilini Almanya’da geçirme tavsiyesinde bulundu. Bakan Klöckner “Ülkede çok güzel küçük tatil evleri var. Küçük köy evlerinde de tatil yapmak mümkün. Buralarda sosyal mesafeyi koruyarak dinlenmek için ideal yerler. Ben hijyen kurallarına da uyulduğu taktirde buralarda tatil yapılabilineceğini düşünüyorum” dedi. Bareiss, otel ve restoranların tekrar hizmete sokulmasıyla ilgili ise “Bana göre adım adım restoran, kafeteryalar ve oteller hizmete girebilir” dedi. Almanya’da restoranlar ve oteller kriz nedeniyle kapalı tutuluyor. Büyük gelir kaybına uğrayan restoranlarda sadece paket servisi yapılmasına izin veriliyor.