Ghislaine Maxwell, Epstein'a aracılık yapmaktan suçlu bulundu

Ghislaine Maxwell kimdir?

Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan 'küçük yaştaki kız çocuklarının satılması' da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.Suçlama, Epstein'in Florida'daki evinde 2001-2004 arasında cinsel ilişki karşılığında para aldığını söyleyen Carolyn'in ifadeleriyle ilgili. Carolyn ilk ziyareti sırasında 14 yaşında olduğunu söylemişti.Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.Söz konusu mahkeme kararı, New York'ta 12 kişilik bir jüri tarafından beş tam gün süren müzakereler sonucunda verildi.Çarşamba günü kararın okunduğu esnada Maxwell belirgin bir duygusal ifade yansıtmadı. Yalnızca bir bardak su doldurdu ve bundan iki yudum aldı.Kararın ardından Maxwell'in hukuk ekibi halihazırda temyiz başvurusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.Jeffrey Epstein'ı suçlayanlardan biri olan Teresa Helm, duruşma sırasında ifade veren kadınlardan övgüyle bahsetti.BBC'ye konuşan Helm, "Bugün adalet galip geliyor. Bu sonuç için savaşan cesur, yürekli ve adalete tutkun her insan için minnettarım" dedi.Ghislaine Maxwell'in bir daha asla kimseden bir şey alma fırsatına sahip olmayacağını söyleyen Helm, "Maxwell, özgürlüğün diğer tarafında yaşayacak" diye konuştu.ABD Avukatı Damian Williams kararı memnuniyetle karşıladı ve öne çıkan kurbanların "cesaretini" övdü.Dava vekili Damian Williams, karardan memnun olduğunu dile getirdi ve ifadelerde bulunan mağdurların cesaretini alkışladı.Karara dair yapılan açıklamada, "Jüri, Maxwell'i akla gelebilecek en kötü suçlardan biri olan çocukların cinsel istismarını kolaylaştırmak ve bunlara katılmaktan dolayı suçlu buldu" ifadelerine yer verildi.Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulundu. Ölümü resim kayıtlara intihar olarak geçti.Kefalet talebi reddedilen Ghislaine Maxwell, bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde tutuluyor.Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlugibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.