Samanyolu Haber /Ekonomi / Gıda enflasyonu son 12 ayda yüzde 135 arttı /29 Ekim 2022 00:18

Gıda enflasyonu son 12 ayda yüzde 135 arttı

Türk-İş araştırmasına göre gıda enflasyonu son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti.

SHABER3.COM

Enflasyon oranları yüksek seyretmeye devam ederken, bunun gündelik hayata yansımaları da olumsuz oluyor.

Dönemsel olarak asgari ücrete yeni bir zammın konuşulduğu şu günlerde açlık sınırının 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırının ise 24 bin 185 liraya yükseldiği belirtiliyor.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırı 24 bin 185 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda enflasyonuysa son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti.

Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.

Türk-İş’e göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ ekimde 7 bin 425 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırıysa yani gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 24 bin 185 liraya çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gıda enflasyonu son 12 ayda yüzde 135 arttı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:08