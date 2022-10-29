Gıda enflasyonu son 12 ayda yüzde 135 arttı

Enflasyon oranları yüksek seyretmeye devam ederken, bunun gündelik hayata yansımaları da olumsuz oluyor.







Dönemsel olarak asgari ücrete yeni bir zammın konuşulduğu şu günlerde açlık sınırının 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırının ise 24 bin 185 liraya yükseldiği belirtiliyor.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırı 24 bin 185 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda enflasyonuysa son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti. Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırı 24 bin 185 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda enflasyonuysa son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti.

Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.Türk-İş’e göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ ekimde 7 bin 425 liraya yükseldi.Yoksulluk sınırıysa yani gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 24 bin 185 liraya çıktı.