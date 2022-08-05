Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de yükseliyor

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda fiyatları dünyada artmış bu durum Türkiye'yi de etkilemişti.



Ancak son dönemde salgının etkisini yitirmesi ve Tahıl Koridoru ile Ukrayna'dan dünyaya yeniden tahıl arzının başlamasıyla düşen fiyatlar henüz Türkiye'ye yansımış değil.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünya gıda fiyatları endeksi, martta gördüğü 159,3’lük zirveye kıyasla temmuzda 140,9’a düştü. Gıda fiyatlarındaki düşüşe son beş günde tahıl koridorunun açılması da etkili oldu. Endeks haziranda 154,3 olarak açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünya gıda fiyatları endeksi, martta gördüğü 159,3’lük zirveye kıyasla temmuzda 140,9’a düştü. Gıda fiyatlarındaki düşüşe son beş günde tahıl koridorunun açılması da etkili oldu. Endeks haziranda 154,3 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’deki gıda fiyatlarıysa aksi yönde gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göreyse son beş ayda gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış, her ay dünya ortalamasının çok üstüne çıktı, yıllık oran temmuzda yüzde 94’e kadar yükseldi.Bu tablo, fiyat artışlarını dünya genelindeki artışa bağlayan ekonomi yönetiminin tezini de boşa düşürüyor.Türkiye yüzde 80’e dayanan yüksek enflasyon oranıyla dünyada sayılı ülkeler arasında. İktidarsa buna ilişkin eleştirileri dünya genelindeki savaş ve yüksek enflasyonu bahane edip savuşturuyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmalarında enflasyon sorununu çözeceklerini, bunun Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklandığını ve bütün dünyada hissedildiğini öne sürüyor. Fakat istatistikler Erdoğan’ı doğrulamıyor.