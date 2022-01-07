Gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya çapında gıda fiyatlarının 2021'de yüzde 28 oranında artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. FAO, 2022'de daha istikrarlı fiyatlara ulaşma ihtimalinin de düşük olduğunu duyurdu.





Buna göre, FAO'nun dünya çapında en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini incelediği gıda fiyatı endeksi, 2021 yılında 125.7 puana yükseldi. FAO, endeksin 131.9 çıktığı 2011 yılından bu yana en yüksek endeksin ölçüldüğünü belirtti.





Aylık endeksin Aralık 2021'de bir miktar azaldığı ancak geçtiğimiz sene yaşanan hasat sorunları ve güçlü talep nedeniyle önceli dört ay boyunca yükseldiği açıklandı. Dünya çapında ekonomiler pandemiden çıkmaya çalışırken yükselen gıda fiyatlarının enflasyonu artırdığı belirtilirken, FAO ithalata muhtaç olan ülkelerde yoksul kesimlerin artan maliyet nedeniyle risk altında bulunduğu uyarısı yaptı.





FAO'nun son güncellemesinde, fiyatların bu sene düşüp düşmeyeceği konusundaki temkinli yaklaşım da dikkat çekti. FAO'nun üst düzey ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Normalde yüksek fiyatların artan üretime yol açması beklense de, yüksek girdi maliyeti, devam eden pandemi ve giderek daha belirsiz hale gelen iklim koşulları 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş için iyimserliğe pek yer bırakmıyor" dedi.





FAO'ya göre, gübre fiyatlarının artması ve bu durumun artan enerji fiyatlarıyla bağlantılı olması, çiftçilerin ürünler için kullandığı girdilerin maliyetini artırdı. Bu da, önümüzdeki senenin hasadı konusunda soru işaretleri yaratıyor.