Samanyolu Haber /Gündem / Gıda fiyatları Türkiye'de arttı, dünyada geriledi /06 Ocak 2022 18:56

Gıda fiyatları Türkiye'de arttı, dünyada geriledi

Dünya gıda fiyatları aralık ayında dört aylık artışın ardından önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. TÜİK verilerine göre, aralıkta aylık gıda enflasyonu 15,99 olarak gerçekleşti.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayındaki revize 134.9 seviyesinden aralık ayında 133.7'ye çıktı. Gıda fiyatları Aralık ayında dört aylık artışın ardından gerilese de 2021'i yüzde 28 artışla 2011'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı.

Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 134.4 olarak açıklanmıştı.

GÜÇLENEN TALEP ETKİLİ OLDU
Yıllık bazda ortalama 125.7 değerini alan endeks yılı 2020'deki seviyesinin yüzde 28.1 üzerinde tamamlarken 2011'de gördüğü 131.9 seviyesinden sonraki en yüksek seviyeyi gördü. Yükselişte dünya genelinde rekoltede yaşanan düşüş ve güçlenen talep etkili oldu.

ARALIK AYINDA GERİLEME
FAO süt ürünleri dışında tüm fiyat kategorilerinde aralık ayında gerileme yaşandığını belirtti. Buna karşılık geçen yılın tamamına bakıldığında tüm ana gıda kategorilerinin fiyatlarında keskin artışlar görüldü.

TÜRKİYE'DE ARTTI
2021 yılı enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak açıklanırken, emekçilerin harcamalarının ağırlıklı bir bölümünü oluşturan gıdadaki enflasyon ise çok daha yüksek oranlarda tespit edildi. TÜİK’e göre 2005’te yüzde 4,9 olan gıda enflasyonu 2021’e gelindiğinde yüzde 43,8’e yükseldi.

Aralıkta aylık gıda enflasyonu ise 15,99 olarak gerçekleşti.
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