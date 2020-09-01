Gıda fiyatlarındaki artış enflasyon rakamlarını ikiye katladı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun araştırmasına göre, gıda harcamaları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında artarken yıllık artış oranı yüzde 26.2 ile enflasyonun üzerinde gerçekleşti.





MAAŞININ 3’TE 1’İ GIDAYA GİDİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasına göre, Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’lik kesiminin aile bütçesinin yüzde 30.7’si gıda harcamalarına ayrılıyor. En zengin yüzde 20’lik kesimin gıda harcamalarının toplam aile harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 15.4’ten yüzde 15.3’e indi. Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, araştırmada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 26.2 oranında arttığı tespit edildi. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 32.2 olarak hesaplandı.





VATANDAŞ DOYMAK İÇİN EKMEK YİYOR

Türkiye’deki ailelerin gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.8 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünler oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içindeki payı ise yüzde 13.9’u buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5.4 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 11.5 lirası meyveye, 16.6 lirası sebzeye, 6 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine ayrılıyor. Bu arada araştırmalara göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırdı.





SEBZE FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 5.6 ARTTI

Ağustosta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre, yüzde 0.7, et-balık harcamalarında yüzde 3.4 oranında azalış yaşandı. Süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 2.4 artış kaydedilirken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 0.2 artış oldu. Meyve harcamalarının yüzde 3.5 arttığı ağustos ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 5.6 gibi oldukça yüksek bir yükseliş oldu. Bakliyat fiyatları değişmedi.