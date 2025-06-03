Gıda kontrolünde yeni dönem! Artık herkes için zorunlu





'56 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI UYGULADIK'

Son dönemde ortaya çıkan hile ve usulsüzlükler nedeniyle Türkiye'de gıda güvenliğine dair endişe katlanırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda sektöründe yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla düzenlenen "Dünya Gıda Güvenirliği" adlı etkinliğe katılan Bakan Yumaklı, yeni sistemi anlattı.Gıdada her aşamada bakanlık olarak bulunduklarını söyleyen Bakan Yumaklı, güçlü bir altyapıları olduğunu belirtti. Geçen yıl 1.3 milyondan fazla denetim gerçekleştirip 1 Ocak'tan beri de 503 bin denetim yaptıklarını söyleyen Yumaklı, "Bu denetimler sonucu 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildi. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1.1 milyar 56 milyon liralık idari para cezası uyguladık. Bu zamana kadar 301 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.Gıda güvenliği için çok çalıştıklarını anlatan Bakan Yumaklı, yeni uygulamayla ilgili "Artık gittiğiniz herhangi bir toplu tüketim yerinde, restoranda oranın denetlenip denetlenmediğini, en son ne zaman denetlendiğini görebileceksiniz ve cep telefonlarınızdan Tarım Cebinde uygulamasının Güvenilir Gıda sekmesinden çok basit bir şekilde o barkodu okutup bilgilere ulaşabileceksiniz" dedi.Uygulamanın bir sonraki aşamasında o işletmedeki denetlemenin sonuçlarını göstereceklerini açıklayan Yumaklı, "28 Temmuz itibarıyla bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak. Dolayısıyla işletmelerimizin bu tarihe kadar bu uygulamaya geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.