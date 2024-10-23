Samanyolu Haber /Gündem / Gıda skandalı kıyafetlere sıçradı... Bakanlık toplatmaya başladı /23 Ekim 2024 17:06

Gıda skandalı kıyafetlere sıçradı... Bakanlık toplatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile sağlıksız ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa ediyor. Bakanlık tespiti yapılan söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatıyor. Bakanlık son olarak ise 5 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek kıyafet ve yürüteçleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

GÜBİS üzerinden ifşa edilen güvensiz ürünler arasında "Ant Kidswear" markası ile kız çocukları için üretilen pembe renkteki şortlu takım da yer aldı. Kıyafetin "Serbest uçlar boyunca düğümler ve üç boyutlu süslemelere izin verilemez. Boyun, göğüs ve üst kısmında dekoratif kordon kullanımı, serbest uçlar 7.5 santimetreden daha uzun olamaz" hükümlerine aykırı olduğu ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği tespit edildi.

Ayrıca "Miss Mariana" marka çocuk elbisesinin de çocuk kıyafeti üretim standartlarında yer alan "Dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir" maddesine aykırılık teşkil ettiği ve yaralanmalara yol açabileceği ifade edildi.

"Sun Surf" marka bikininin de kordon ipleri uzunluğu açısından boğulmaya sebebiyet verebileceği belirlendi.

"Baby 2 Go" marka yürütecin ise statik dayanıklılık ve mekanik tehlikeler hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve kullanan bebeklerde boğulma ve yaralanmalara yol açabileceği şüphesiyle toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık son olarak "Halka Altın Renk Piercing" marka bir üründe aşırı nikel tespiti kapsamında kimyasal ürüne rastlandığını ve bunun da acil toplatılmasını kararlaştırdı.

Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gıda skandalı kıyafetlere sıçradı... Bakanlık toplatmaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:42