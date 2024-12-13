Gıda skandalında yeni perde: Türkiye'den giden ürünler Almanya'da raflardan toplatıldı





KÖPEK MAMALARINDA SALMONELLA





GLUTENSİZ DİYE SATILAN ÜRÜNDEN GLUTEN ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listelerinin ardından yurttaşlar gıdalarda yer alan uygunsuzlukları merak etmeye başladı.Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan bildirimlerde incir, Antep fıstığı, nar vb. gıda ürünlerinde görülen aflotoksin maddeleri ürünlerin AB sınırlarından dönmesine neden oluyor.Son olarak; RASFF'ten yapılan 2024.9185 no'lu duyuruya göre Türkiye'den Polonya'ya ihraç edilmek istenen köpek mamaları Salmonella tespiti sebebiyle sınırdan geri çevrilerek iade edildi.RASFF'ın 2024.9176 no'lu bildiriminde ayrıca yine Türkiye'den giden Antep fıstıklarının da aflotoksin barındırdığı gerekçesiyle iade edildiği görüldü.RASFF'ın 2024.9188 no'lu bildiriminde ise; "glutensiz" ibaresiyle satılan falafel ürününde >640 mg/kg gluten olduğu ortaya çıktı.Almanya'da yalnızca 20 mg/kg gluten içeren ürünlerde "glütensiz" teriminin kullanılmasına izin verilirken, falafeller rutin market denetimleri sırasında toplatılarak piyasadan çekildi.Ayrıca üründe susam maddesi için de uyarı olmadığına dikkat çekildi.