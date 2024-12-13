Samanyolu Haber /Gündem / Gıda skandalında yeni perde: Türkiye'den giden ürünler Almanya'da raflardan toplatıldı /13 Aralık 2024 17:51

Gıda skandalında yeni perde: Türkiye'den giden ürünler Almanya'da raflardan toplatıldı

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan bildirimde Türkiye'den Polonya'ya giden köpek mamalarında Salmonella tespit edildi. Ayrıca Almanya'da satılan falalel ürününde bulunan gluten miktarının standardın üzerinde olması nedeniyle rutin kontroller sırasında toplatıldığı ortaya çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listelerinin ardından yurttaşlar gıdalarda yer alan uygunsuzlukları merak etmeye başladı.

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yapılan bildirimlerde incir, Antep fıstığı, nar vb. gıda ürünlerinde görülen aflotoksin maddeleri ürünlerin AB sınırlarından dönmesine neden oluyor.

KÖPEK MAMALARINDA SALMONELLA

Son olarak; RASFF'ten yapılan 2024.9185 no'lu duyuruya göre Türkiye'den Polonya'ya ihraç edilmek istenen köpek mamaları Salmonella tespiti sebebiyle sınırdan geri çevrilerek iade edildi.

RASFF'ın 2024.9176 no'lu bildiriminde ayrıca yine Türkiye'den giden Antep fıstıklarının da aflotoksin barındırdığı gerekçesiyle iade edildiği görüldü.

GLUTENSİZ DİYE SATILAN ÜRÜNDEN GLUTEN ÇIKTI

RASFF'ın 2024.9188 no'lu bildiriminde ise; "glutensiz" ibaresiyle satılan falafel ürününde >640 mg/kg gluten olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da  yalnızca 20 mg/kg gluten içeren ürünlerde "glütensiz" teriminin kullanılmasına izin verilirken, falafeller rutin market denetimleri sırasında toplatılarak piyasadan çekildi.

Ayrıca üründe susam maddesi için de uyarı olmadığına dikkat çekildi.
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