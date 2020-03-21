Samanyolu Haber /Gündem / Gıda takviyesi virüsten korur /21 Mart 2020 09:53

Gıda takviyesi virüsten korur

Farmakoloji Uzmanı Dr. Müşfik Hüseyinov, gıda takviyesi almak isteyenler için önemli bilgiler verdi.

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Son günlerde her alanda olduğu gibi gıda takviyesi ürünlerinde de kriz fırsatçılarının sayısında ciddî artış oldu. Kriz fırsatçılarının piyasaya sürdüğü merdivenaltı sahte ürünler koronavirüsünden korunmak isteyen vatandaşların sağlığını riske atıyor. Bu sebeple tüketicilerin güvenilir platformlardan alış veriş yapması, satıcıların ticarî bilgilerini sorgulaması ve hepsinden öte satın alacağı gıda takviyesinin muhtevasındaki bileşenleri detaylı incelemesinde büyük fayda var. Farmakoloji Uzmanı Dr. Müşfik Hüseyinov, gıda takviyesi almak isteyenler için önemli bilgiler verdi.

“Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor”

 Hüseyinov, şu bilgileri aktardı: “Koronovirüs, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilere zarar verir. Koronovirüsten korunmak için mutlaka aminoasit dengesini korumanız, vücudunuzdaki glutatyonu revize ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ancak glutatyon düzeyini arttıran aminoasitler ve destekler alırken gıda takviyesinin muhtevasındaki maddelerin neler olduğuna dikkat edilmesi oldukça önemli. Yaşanan Koronovirüs salgını dolayısıyla glutatyon desteği almak daha da önemli hâle geldi. Glutatyon vücudun ürettiği en güçlü antioksidandır. Bağışıklık sistemimizin dayanıklılığı direkt vücuttaki glutatyon miktarına bağlı bulunur. Ancak insan vücudu çeşitli sebeplerle 23-28 yaşlarında ana antioksidan olan glutatyonu üretmeyi bırakır ve virüslere karşı koruyucu bariyer önemli ölçüde zayıflar. Bu sebeple dışarıdan glutatyon desteği almak gerekir. Vücudunuzdaki glutatyon seviyesini arttırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.” 

Glutatyon zengini ilk 10 besin

Glutatyon muhtevası en yüksek 10 besin listesinde şunlar yer alır:  Kuşkonmaz, Avokado, Ispanak, Bamya, Karnabahar, Domates, Havuç, Kavun. Greyfurt. Kabak.
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