Samanyolu Haber /Gündem / Gıda terörü bitmiyor! Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler /01 Temmuz 2025 19:00

Gıda terörü bitmiyor! Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi yanıltan gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son kontroller sonucunda hazırlanan güncel listede manzara yine değişmedi. Bazı firmaların kıyma, köfte, sucuk ve kebap gibi ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, sakatat, kalp ve kanatlı et kullandığı tespit edildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda halk sağlığını tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerini ve bu ürünleri üreten firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son denetimlerde dana kıyma, köfte, sucuk, kebap gibi ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti, gıda boyası ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

İşte bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli listede ifşa ettiği o markalar ve tespit edilen hileler:

    BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından üretilen BOLU SEBEN ET marka sucuklarda sakatat (baş eti) tespit edildi.
    FERİHA GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından üretilen FERİHA RESTO ŞEFLERİN TERCİHİ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
    ÇATALBAŞ PETROL GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen KÖFTECİZADE tarafından üretilen piliç köftede gıda boyası tespit edildi.
    T&T GIDA MADDELERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen ŞAHKÖY marka burger köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
    EFOR ORGANİZASYON TIBBİ MALZEME REKLAM YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ESHOT PİDE&KEBAP&LAHMACUN tarafından üretilen adana kebapta sakatat (kalp) tespit edildi.
    MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-HASAN ÖZCAN tarafından üretilen kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.
    FATİH KEBAP SALONU-HAMİT KARATAŞ tarafından üretilen dana-kuzu karışık Adana kebapta kanatlı eti tespit edildi.
    YENİ ÇAĞDAŞ LOKANTASI-HÜLYA BİLGİLOĞLU tarafından üretilen köftede kanatlı eti ve sakatat (kalp) tespit edildi.
    ÇUKUROVA-ET GIDA TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV EMLAK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-ÇUKUROVA ET tarafından üretilen dana-kuzu karışık etli köftede kanatlı eti tespit edildi.
    PEHLİVAN ET-HASAN BASRİ KACUR tarafından üretilen dana-kuzu karışık etli kasap köftede kanatlı eti tespit edildi.
    KIRMIZI BEYAZ ET DÜNYASI-CÜNEYT DÖNMEZ tarafından üretilen dana-kuzu karışık et kasap köftede kanatlı eti tespit edildi.
    NİHAT AĞAÇ tarafından üretilen dana etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.
    BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen TİRVANA KATUKÇİ marka dana kangal sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.
    ERTAŞ MARKET-ERDAL TAŞAN tarafından üretilen ATA MANDIRA KASAP marka sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.
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