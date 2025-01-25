Gıdada sağlık skandalı sürüyor: İki sucuk markası daha ifşa oldu

İKİ MARKA İFŞA OLDU
İki sucuk markasında yapılan incelemeler sonucunda, kanatlı eti tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesine göre, bu markalar şunlardır:
ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - KAYSERİ SÖZDUYAR PASTIRMA SUCUK DANA SUCUK: Üründe kanatlı eti tespiti yapıldı.
ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YENİ DANACI DANA SUCUK: Üründe kanatlı eti tespiti yapıldı.
Bakanlık, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceğini açıkladı ve vatandaşları bu tür ürünlerden uzak durmaya çağırdı.