Gıdada sağlık skandalı sürüyor: İki sucuk markası daha ifşa oldu





İKİ MARKA İFŞA OLDU

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin daha güvenli gıda tüketebilmesi için denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve sağlıklı gıda üretiminin önemini vurguladı. Denetimlerde, belirlenen standartlara uymayan ürünlerin tüketiciye sunulmasını engellemeyi amaçlayan Bakanlık, bu tür gıda sahtekarlıklarıyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.İki sucuk markasında yapılan incelemeler sonucunda, kanatlı eti tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesine göre, bu markalar şunlardır:ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - KAYSERİ SÖZDUYAR PASTIRMA SUCUK DANA SUCUK: Üründe kanatlı eti tespiti yapıldı.ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YENİ DANACI DANA SUCUK: Üründe kanatlı eti tespiti yapıldı.Bakanlık, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceğini açıkladı ve vatandaşları bu tür ürünlerden uzak durmaya çağırdı.