Kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığına davetiye

Tarım ve Orman Bakanlığı çok tartışmalı bir karara imza attı. Bundan böyle çikolata, bisküvi ve cips gibi pek çok gıda maddesinin ambalajında yer alan "trans yağ yoktur" ibaresi çıkartılıyor. Uyarı etiketlerden de kaldırılacak.





Türk Gıda Kodeksi'nde değişiklik yapılması için taslak sektörün görüşüne açıldı. Taslağın geçmesi halinde trans yağ kullanmayan üretici, bunu yazamayacak.





"Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı bakanlığın internet sayfasında görüşe açıldı.





MUHTEVİYATINDA TRANS YAĞ VAR MI, YOK MU?





Söz konusu taslakta, “Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz” hükmüne yer veriliyor. Taslağın bu haliyle kabul edilmesi halinde, gıda ürünlerinin "trans yağ" içerip içermediği etiketlere yazılmayacak.





Trans yağ içeriğinin yüzde 2 ile sınırlandırıldığını belirten bakanlık yetkililerine göre "Trans yağ yoktur" ibaresi tüketiciyi yanlış yönlendiriyor.





Bakanlığın değiştirmek istediği uygulamadaki yönetmeliğin 35. maddesinin ilgili bölümü şöyle:





"MADDE 35: (1) Zorunlu beslenme bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur: a) Enerji değeri. b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarı.





c) Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok yakın bir yerde yer alabilir.





ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının ( b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların yüzde 2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir."





GIDA GENEL MÜDÜRÜ'NE GÖRE KARIŞIKLIK BİTECEK





Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Dünya'ya verdiği mülakatta, “Trans yağ kullanımını yüzde 2 ile sınırlandırdık. Bu çok önemli bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin altında trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma ihtimali çok düşük. Etikete 'trans yağ yoktur' diye yazıldığında tüketicide yanlış algı sebep olabilir. Diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi bir algı oluşuyor." dedi.





TRANS YAĞIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLARDAN BAZILAR: KALP KRİZİ, DAMAR TIKANIKLIĞI...





Trans yağ, tabii bir yağ türü değildir. İnsan sağlığı açısından zararlı olan trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde edilen yağdır.





Hidrojen eklenen yağlar kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa sebep oluyor.

