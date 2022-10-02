Samanyolu Haber /Gündem / "Gideceğim ama..." /02 Ekim 2022 18:28

"Gideceğim ama..."

ABD'ye yapacağı geziyi duyurmasının ardından 'icazet almaya gidiyor' eleştirilerinin yöneltildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Son dönemde yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıktığı ifade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye yapacağı geziyle ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye yapacağı geziyi duyurmasının ardından 'icazet almaya gidiyor' eleştirilerinin hedefi olmuştu.

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisiyle ilgili ”Gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim’de ABD’nin başkenti Washington’a gitmesi planlanıyor. Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kılıçdaroğlu’nun başkent Washington’daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, ziyaretinde ABD’li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’de olduğu sırada programı açıklanan CHP liderinin gezisi, iktidara yakın medya tarafından hedef haline gelmişti.
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