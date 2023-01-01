Giden gidene: 13 bin 557 doktor istifa etti, 7 bin 746 doktor yurtdışına gitti”

CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin, son 3 yılda 14 bine yakın hekimin görevinden istifa ettiğini söyledi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay Meclis’te bu yıl kamudan istifa eden uzman hekim ve hekim sayısının 4 bin 194 olduğunu açıkladı.





Birgün gazetesinden Sibel Bahçetepe’ye konuşan CHP’li Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak 2020 – 9 Aralık 2022 verilerini karşılaştırdı.





Şahin, 3 yılda Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından 6 bin 592’si uzman hekim ve 6 bin 965’i pratisyen hekim olmak üzere toplam 13 bin 557 hekimin görevinden istifa ettiğini söyledi.





Şahin, şunları kaydetti: “Bu sayılar sağlık sisteminin çöktüğünün ve sağlığın giderek özelleştiğinin en önemli kanıtıdır. Hekimlerimiz kamu kurumlarındaki ağır çalışma şartlarından, düşük ücretlerden ve şiddetten kaçınmak için istifa yolunu tercih etmek zorunda kalmışlardır.”





“7 BİN 746 HEKİM YURTDIŞINA GİTTİ”

CHP’li vekil, Türkiye’den ayrılanlara dair şunları ifade etti: “Son 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 40 kat artmıştır. 2012 yılında yurt dışına hekim sayısı 59 iken, 2022 yılının ilk 11 ayında 2 bin 417 olmuştur. Son 10 yılda 7 bin 746 hekimimiz görevlerinden istifa ederek yurt dışına gitmiştir. Geçtiğimiz yıl yurt dışına giden hekim sayımız bin 405 iken, bu 2022 yılının ilk 11 ayında yüzde 97’lik artışla 2 bin 417’ye yükselmiştir.”