Samanyolu Haber /Gündem / Giden gidene: Türkiye'yi terk eden doktorlar rekora koşuyor /03 Ağustos 2022 10:04

Giden gidene: Türkiye'yi terk eden doktorlar rekora koşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerinden sonra, yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği (TTB)’den “İyi Hal Belgesi” başvurusu yapan hekim sayısı rekora doğru gidiyor. 2021 yılında belge için 1405 hekim başvururken, 2022 yılının ilk 7 ayında bu sayı 1402 oldu.

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Covid-19 pandemisinde olağanüstü bir çaba içine girdikleri halde sosyal haklarını alamayan, saldırılara uğrayan, öldürülen hekimler çareyi yurt dışına gitmekte buluyor.

Sözcü'nün haberine göre TTB, yurt dışında çalışabilmek için “İyi Hal Belgesi” başvurusu yapan hekim sayısının sürekli arttığını, Temmuz'da 231 başvuru ile rekor kırıldığını duyurdu. Bu yılın ilk 7 ayında geçtiğimiz yılın toplamı kadar başvuru yapıldı.

7 AYDA 1402 HEKİM BAŞVURDU
TTB, “İyi Hal Belgesi” sayılarının son 10 yıldaki dağılımını içeren grafikle birlikte şu bilgileri paylaştı: “TTB'ye “İyi Hal Belgesi” başvurusu Temmuz'da yeni bir rekorla 231 oldu.

2022'nin ilk 7 ayında, 2021 yılı toplam sayısına ulaştı. Ağır ve güvencesiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışı hekim göçü artıyor. Hakkımızı alana, sağlıklı bir geleceği kurana dek mücadeleye devam!”
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