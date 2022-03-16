Gidenlerin ardından

Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gerçekleşen bir trafik kazasının görüntüleri yansıdı haber bültenlerine. Park halindeki bir kamyona arkadan çarparak paramparça olan araçta, gencecik bir can veda etti bu dünya kubbesine. Ondan geriye, kanlar içinde bir kimlik, kederli bir aile ve gözyaşları içindeki sevenleri kaldı.





Rumeysa Berin Şen haber bültenleri için bir haber, çok uzun saatler boyunca nöbet tutmak zorunda bırakılan hekimler için de bardağı taşıran son damla oldu. Bu genç hekimin şahs-ı manevisinde sokaklara dökülenler, içinde bulundukları zorlu şartları bir kez daha dillendirdiler. Peki bunun dışında kimdi Rumeysa Berin Şen?





Babasının ona en düşkün kızı… Arkadaşlarının pamuk yürekli, yardımsever dostu, rol modelleri… Annesinin ve kardeşlerinin göz bebeği Rümeysa Berin, onca kötülüğün arasında nezaketle yaşadı ve ardında tek bir kırık kalp bile bırakmayarak, bilakis hoş bir sada bırakarak yürüyüp geçti bu kubbeden…