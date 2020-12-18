Samanyolu Haber /Ekonomi / Giderayak 80 şirketi daha kara listeye alacak /18 Aralık 2020 09:45

Giderayak 80 şirketi daha kara listeye alacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çinli çip üreticilerini ve birçok diğer şirketi kara listeye almaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp’u ve diğer birçok Çinli şirketi kara listeye almaya planlıyor.

20 Ocak 2021'de koltuğu Joe Biden'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Çinli 80 şirketi ve bunların yan kuruluşlarını Ticaret Bakanlığı'nın kara listesine ilave edecek.

Çin’in en büyük çip üreticileri ve diğerleri Huawei Technologies’e katılarak ABD teknolojilerine erişemeyen şirketler arasında yer alacak.

Savunma Bakanlığı askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle Çinli çip üreticisi SMIC, petrol şirketi CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. ve China International Engineering Consulting Corp. şirketlerini 2020 yılı aralık ayı başında kara listeye almıştı.

ŞİRKETLER BORSADAN ATILACAK

CNBC'nin endeks Reuters'e atıf yaptığı haberine göre 10 Çinli şirkete ait menkul kıymetler 21 Aralık'ta piyasa açılışı öncesinde erişime kapatılacak.

New York Borsası'ndaki endekslerden ikisi olan S&P ve DJI, 11 Çinli şirketin menkul kıymetlerini 1 Ocak 2021 tarihli açılış öncesinde tahvil endekslerinden çıkaracak.

Amerika'da kasımda ayında yayımlanan bir başkanlık kararnamesine göre Çinli şirketlere ABD yatırımları yasaklanarak seçim sonrasında Pekin üzerindeki baskı artırılmıştı. 

Kararname 11 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Giderayak 80 şirketi daha kara listeye alacak Sonraki Haber >>

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:05