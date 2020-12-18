Giderayak 80 şirketi daha kara listeye alacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp’u ve diğer birçok Çinli şirketi kara listeye almaya planlıyor.







20 Ocak 2021'de koltuğu Joe Biden'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Çinli 80 şirketi ve bunların yan kuruluşlarını Ticaret Bakanlığı'nın kara listesine ilave edecek.





Çin’in en büyük çip üreticileri ve diğerleri Huawei Technologies’e katılarak ABD teknolojilerine erişemeyen şirketler arasında yer alacak.





Savunma Bakanlığı askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle Çinli çip üreticisi SMIC, petrol şirketi CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. ve China International Engineering Consulting Corp. şirketlerini 2020 yılı aralık ayı başında kara listeye almıştı.





ŞİRKETLER BORSADAN ATILACAK





CNBC'nin endeks Reuters'e atıf yaptığı haberine göre 10 Çinli şirkete ait menkul kıymetler 21 Aralık'ta piyasa açılışı öncesinde erişime kapatılacak.





New York Borsası'ndaki endekslerden ikisi olan S&P ve DJI, 11 Çinli şirketin menkul kıymetlerini 1 Ocak 2021 tarihli açılış öncesinde tahvil endekslerinden çıkaracak.





Amerika'da kasımda ayında yayımlanan bir başkanlık kararnamesine göre Çinli şirketlere ABD yatırımları yasaklanarak seçim sonrasında Pekin üzerindeki baskı artırılmıştı.





Kararname 11 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.