Giderayak Erdoğan'a ağır ima!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koltuğu devredeceği 20 Ocak'a sayılı günler kala şahsi Twitter hesabında çarpıcı ifadelere yer verdi.





Türkiye ile ABD arasında büyük bir gerilime sebep olan pastör Andrew Brunson’un tutuklanmasını ve serbest bırakılmasının akabinde ABD’ye gidişini aktaran Pompoe, ABD’nin itibarını geri kazandıklarını belirtti.







"ARTIK DİKTATÖRLERE VE ZORBALARA PARA YÜKLÜ PALET YOK"





Brunson’un tahliye olduktan sonra Beyaz Saray’da çekilen fotoğrafını paylaşan Pompeo, "Biz asla, fakat asla insanlarımızı ABD'ye getirmek için para vermedik. ABD'nin itibarını geri kazandık. Artık diktatörlere ve zorbalara, sahte 'kırmızı çizgiler' veya para yüklü paletler yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo ikinci mesajında ise, yapılan en büyük kavgalardan birinin Türkiye ile Brunson'ın iadesi mevzusu olduğunu söyledi.





ABD'nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger D. Carstens'a iade safhasında gösterdiği gayretten dolayı teşekkür eden Pompeo, Başkan Trump'ın 13 Ekim 2018'de Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladığını kaydetti.





BAŞKAN TRUMP, ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ





Trump, 2018 yılı ağustos ayında Twitter hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Pastör Brunson'u serbest bırak, yoksa ekonominizi mahvederim." diyerek tehdit etmişti.

Trump'ın tweetinden birkaç gün sonra dolar, Türk Lirası karşısında hızla yükselişe geçmiş ve bir ayda yüzde 35 artmıştı.

İki yıla yakın süre İzmir Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Brunson ekim ayında tahliye edilmiş ve özel bir jetle ülkesine geri dönmüşttü.





