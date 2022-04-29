Samanyolu Haber /Gündem / Gine-Bissau Cumhuriyeti Devlet Başkanı Embaló Nizamiye’ye hayran kaldı /29 Nisan 2022 12:15

Gine-Bissau Cumhuriyeti Devlet Başkanı Embaló Nizamiye’ye hayran kaldı

Gine-Bissau Cumhuriyeti Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embaló, resmi ziyareti için bulunduğu Güney Afrika’da, Johannesburg şehrindeki Nizamiye Camii’ni de ziyaret etti.

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TÜRKMEN TERZİ – GÜNEY AFRİKA

Gine-Bissau Cumhuriyeti Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embaló, resmi ziyareti için bulunduğu Güney Afrika’da, Johannesburg şehrindeki Nizamiye Camii’ni de ziyaret etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor’un dün gece askeri havaalanında karşıladığı Embaló, bu sabah idari başkent Pretoria’nın başkanlık sarayı Birlik Binası’nda resmi törenle karşılandı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşen Embaló, öğle saatinde düzenlenen basın konferansının ardından, Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu ve beraberindeki heyetle Nizamiye Camii’ine hareket etti.

Nizamiye yetkilileri Başkan Embaló’nun konvoyunu külliyenin girişinde karşıladı. Başkanı Embaló ve beraberindeki heyet Nizamiye’de cemaatle öğle namazını kıldı. Namazın ardından Nizamiye’nin misafir salonuna geçen Embaló ve heyete Nizamiye hakkında bilgi verildi.



Nizamiye Külliyesi Direktörü Faruk Türkmen, başkan ve heyetine, salonu süsleyen Osmanlı’nın siyah askerlerinin tablolarının hikayesini anlattıktan sonra, külliyede bulunan okul, klinik ve çarşıdan bahsetti. Nizamiye’deki günde yüzlerce hastaya hizmet veren ücretsiz kliniğin, Güney Afrika’nın efsane lideri Nelson Mandela’nın tavsiyesi ile külliyeye eklendiğinden bahseden Türkmen, dev caminin Selimiye’nin replikası olduğunu ifade etti.

Nizamiye’ye hayran kalan başkan Embaló, cami yetkililerini ülkesine davet etti ve Gine Bissau’da da böyle bir cami külliyesine sahip olmaktan çok mutlu olacağını ifade etti. Altı dil bilen General Embaló, Nizamiye’nin hafızlık öğrencileri hakkında da bilgi edindi ve Nizamiye’nin kutsal emanetler sergi odasını ziyaret ettikten sonra külliyeden ayrıldı.




Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria ve en büyük şehri Johannesburg şehirleri arasındaki Midrand bölgesinde bulunan Nizamiye Külliyesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 2009 yılında yapımına başlanan ve 2012 yılında tamamlanan Nizamiye Külliyesi’nin açılışını dönemin Devlet Başkanı Jacop Zuma yapmıştı.
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