Samanyolu Haber /Dünya / Gine'de darbe girişimi /05 Eylül 2021 17:58

Gine'de darbe girişimi

Batı Afrika ülkelerinden Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında duyulan silah seslerinin darbe girişimi olduğu ortaya çıktı. Bir grup yayınladıkları videoda cumhurbaşkanını yakaladıklarını ve ülkenin kara ve hava sınırlarını kapattıklarını duyurdu. Savunma Bakanlığı ise darbecilerin püskürtüldüğünü iddia eden bir açıklama yaptı.

Gine'de darbe girişimi

Başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah sesleri duyuldu. Yerel basın, bölgede askerlerin sokağa indiğini, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğunu yazdı.

Daha sonra özel kuvvetlerden olduğunu söyleyen bir grup haber ajanslarına bir video mesaj göndererek Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yakalandığını ve anayasanın yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu gösteren görüntüleri de paylaşan darbeciler, ülke sınırlarının kapatıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması da yaptı.

Ancak Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığına giden darbecilerin korumalar ve bakanlığa bağlı güçlerce püskürtüldüğünü ifade etti.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen Batı Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Gine aylardır derin siyasi ve ekonomik krizden geçiyor. Covid-19 pandemisinin daha da ağırlaştırdığı süreçte ülkenin iplerini elinde bulunduran Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 7 Kasım 2020'de üçüncü defa bu göreve seçildi. Fakat seçim sürecinde ülkede kanlı çatışmalar yaşandı ve onlarca kişinin öldüğü olaylarda birçok muhalif isim tutuklandı.

Conde, Mart 2020'de tüm tepkilere rağmen "devlet kurumlarını modernleştirmek" adına Anayasa değişikliğine gitmişti. Muhalefet kendisini "anayasaya darbe" yapmakla suçlarken halk protestoları sert şekilde bastırılmıştı. Cumhurbaşkanı Ekim 2020'de Fransız basınına yaptığı açıklamada ömür boyu başkanlık uygulamasını başlatmayı istediğini belirtmişti.
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