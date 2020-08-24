Giresun’daki sel felaketinde can kaybı 7’ye yükseldi





Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7’ye yükseldi.







Dereli'de içinde 5 asker ile 1 iş makinesi operatörünün bulunduğu askeri araç, Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapıldı. Araçta bulunan Uzman Çavuş Onur Kıran, Erdem Çıtır'ın cansız bedenine ulaşıldı, 2 asker ile iş makinesi operatörü kayboldu. Ayrıca kayıp 9 kişinin arama çalışmaları sürüyor.



Giresun, Samsun, Rize ve Trabzon'daki selde tam anlamıyla felaket yaşandı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli İlçesi'ndeki dere taştı.