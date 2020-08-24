Samanyolu Haber /Gündem / Giresun’daki sel felaketinde can kaybı 7’ye yükseldi /24 Ağustos 2020 10:13

Giresun’daki sel felaketinde can kaybı 7’ye yükseldi

Türkiye'yi dehşete düşüren Giresun'daki sel felaketi sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen 'son dakika' haberine göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada can kaybı maalesef yediye yükseldi.

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

Giresun, Samsun, Rize ve Trabzon'daki selde tam anlamıyla felaket yaşandı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli İlçesi'ndeki dere taştı.

Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7’ye yükseldi.

Dereli'de içinde 5 asker ile 1 iş makinesi operatörünün bulunduğu askeri araç, Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapıldı. Araçta bulunan Uzman Çavuş Onur Kıran, Erdem Çıtır'ın cansız bedenine ulaşıldı, 2 asker ile iş makinesi operatörü kayboldu. Ayrıca kayıp 9 kişinin arama çalışmaları sürüyor.
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