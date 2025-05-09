Giresun'da liseye silahlı saldırı: 2 kişi öldü, saldırgan kaçtı

Giresun Merkez'e Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılamadıkları öğrenildi.





Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.





ESKİ HÜKÜMLÜYMÜŞ!

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.