Samanyolu Haber /Spor / Giresunspor-Fenerbahçe provasında 4 gol vardı /09 Ağustos 2021 22:59

Giresunspor-Fenerbahçe provasında 4 gol vardı

Giresunspor ile Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçta 4 gol vardı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kampında yedinci ve son hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 90 dakika sonucunda ise konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Szalai, Serdar Dursun ve Valencia kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü yeni transfer Joey Pelupessy attı. Hazırlık döneminde dördüncü maçında Karadeniz ekibi gol sevinci yaşarken, Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler ise 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe 7 hazırlık maçı yaptı; bunların 5’ini kazanırken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler oynadığı her maçta gol sevinci yaşadı. Pereira'nın takımı Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında olacak. Giresunspor ise sezona pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayarak başlayacak.
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